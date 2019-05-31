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10:14

Тихонова попросила Беглова заняться развитием территории Охтинского мыса

фото ЗакС политика Тихонова попросила Беглова заняться развитием территории Охтинского мыса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции “Справедливая Россия” Надежда Тихонова подготовила депутатский запрос на имя врио губернатора Александра Беглова, в котором попросила временного главу города уделить внимание территории Охтинского мыса. Депутаты  ЗакСа одобрили запрос на состоявшемся 31 мая заседании.

Тихонова отметила, что 25 января 2019 года обратилась к вице-губернатору Евгению Елину с просьбой "ускорить развитие территории выявленного объекта культурного наследия “Ниеншанц”". Елин пообещал уточнить информацию у корпорации “Газпром”, владеющей территорией Охтинского мыса, и дать ответ до 27 февраля. По словам депутата, окончательного ответа вице-губернатора она так и не получила.

Напомним, ранее “Газпром” планировал построить на территории Охтинского мыса, где находится выявленный объект культурного наследия “Ниеншанц”, небоскреб “Охта-центр”. Однако под давлением общественности компании пришлось перенести его на Лахту. Дальнейшая судьба территории Охтинского мыса находится под вопросом.

Сергей Еремеев



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12:31    
Напрасно она к врио обратилась. У него же только одна лопата, а тут много разных инструментов нужно, да и образование соответствующее, и желание что-то сделать.

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