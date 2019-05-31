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12:31

Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге включат в опрос о месте строительства храма

фото ЗакС политика Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге включат в опрос о месте строительства храма

Отделение Союза архитекторов России в Свердловской области предложило «шорт-лист» из пяти мест для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, в том числе – сквер у Театра драмы, передает «Интерфакс».

Эксперты предложили площадки: на территории сквера, но со смещением к южной границе, на берегу городского пруда за Макаровским мостом, на улице Татищева напротив «Екатеринбург-арены», территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и пересечение улиц Белинского и Фурманова.

Ранее против строительства храма в сквере у Театра драмы выступили 74% опрошенных екатеринбуржцев. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут. Однако обратное заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сказав, что «не готов» к этому.

Недовольство екатеринбуржцев строительством храма в сквере спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.

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