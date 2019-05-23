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13:53

Мэр Екатеринбурга: Я не готов вычеркивать сквер из опроса о строительстве храма

фото ЗакС политика Мэр Екатеринбурга: Я не готов вычеркивать сквер из опроса о строительстве храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против исключения сквера у Театра драмы из опроса по месту строительства храма святой Екатерины, передает «Интерфакс».

По словам Высокинского, он «не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования». Он заявил, что обратится к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и поговорит с ним об этом.

«Губернатор - высшее должностное лицо, я - глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение», - заявил Высокинский. Он считает, что вычеркивание сквера из шорт-листа повлияет на опрос.

После ряда акций против строительства храма в сквере власти Свердловской области начали принимать предложения по поводу выбора другого места для строительства. Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет.

Вскоре стало известно, что большинство жителей Екатеринбурга против храма не возражает, но три четверти опрошенных считают сквер неудачным местом для стройки. После этого Куйвашев пообещал, что мнение граждан учтут, и для храма найдут более подходящее место.

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14:24    
Вероятно миллиардные откаты получил от строителей храма за место, и что теперь делать??? Сопротивляться из последних сил воле горожан...

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