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12:47

Путин подписал указ о присвоении "вторых" имён аэропортам России

фото ЗакС политика Путин подписал указ о присвоении "вторых" имён аэропортам России

Президент Владимир Путин поставил свою подпись под указом о присвоении более 40 российским аэропортам дополнительный наименований. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, например, одна из столичных воздушных гаваней - Шереметьево - получила имя поэта Александра Пушкина; Пскова - "княгини Ольги", Калининграда - "Елизаветы Петровны", и многие другие. Примечательно, но в списке нет города на Неве, где Пулково хотели наименовать в честь Фёдора Достоевского.

Конкурс "Великие имена России" завершился в декабре 2018 года. Среди вариантов, которые предлагали россияне, были, например, наречь аэропорт Владивостока именем музыканта Ильи Лагутенко, петербургскому дать имя Сергея Шнурова. Настоящая "битва" развернулась на просторах интернета за второе название омского аэродрома: россияне хотели, чтобы он носил имя лидера "Гражданской обороны" Егора Летова.

Добавим также, против присвоения Пулково имени-"аппендикса" выступили как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние даже обратились с посланием ко врио градоначальника Александру Беглову, в котором попросили главу города не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.

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13:16    
Денег девать некуда...Но вы держитесь.

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