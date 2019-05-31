Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные

Последние опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения делают неактуальными разговоры о падении рейтинга или снижения уровня поддержки президента Владимира Путина, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, ВЦИОМ 29 мая «впервые в истории опросов» напрямую спросил респондентов, доверяют ли они Путину. «Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», - приводит слова Федорова «Интерфакс».

Согласно результатам ВЦИОМ от 24 мая, Путин пользуется доверием 31,7% россиян – исторический минимум на тот момент. Тогда Федоров объяснил это непониманием россиян, «когда нам станет жить лучше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле ждут разъяснений по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.

Обычно, спрашивая о доверии Путину, ВЦИОМ просят назвать несколько российских политиков, которым бы доверили решение самых важных вопросов. Определенного списка политиков нет. Именно поэтому в опросе 29 мая был задан прямой вопрос о доверии именно Путину, пояснил Федоров.

«Такое различие получилось потому, что сейчас нет никаких федеральных выборов, они не скоро, людей волнуют доходы, цены, здравоохранение. Любые разговоры о снижении поддержки или доверия Путину безосновательны», - подчеркнул глава ВЦИОМ.