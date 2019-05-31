Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:54

СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

фото ЗакС политика СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

Петербургский предприниматель Валерий Синельников стал новым фигурантом дела «Седьмой студии», пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным собеседников журнала, Синельникова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Официальное обвинение ему пока не предъявлено, уточнили источники. Сам Синельников говорил на допросах в Мещанском суде Москвы, что заключал фиктивные договоры с «Седьмой студии» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент – в среднем 9%.

Синельников, по данным базы СПАРК, зарегистрирован в Петербурге как индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью «в области исполнительных искусств». Лицензии на осуществление банковской деятельности или инкассации средств у него нет.

По делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу».  Фигуранты не признают свою вину. 8 апреля Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.

В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой – она единственная признала вину. В апреле ее дело вернули в прокуратуру для устранения ошибок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

16:41 В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

16:29 Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"   1

16:17 Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"   1

16:12 Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей   1

15:54 СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

15:35 Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов   6

15:21 Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные   10

15:18 ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.