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12:49

На петербургском форуме «Свободные люди» выступят Ройзман, Шлосберг и Шевченко

фото ЗакС политика На петербургском форуме «Свободные люди» выступят Ройзман, Шлосберг и Шевченко

Организаторы гражданского форума «Свободные люди» объявили о его проведении в Петербурге 12 июня. Среди гостей приглашенных гостей мероприятия – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, а также журналист и лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко.

Кроме того, в мероприятии примут участие оппозиционные депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, руководитель регионального штаба Навального по подготовке к муниципальным выборам Александр Шуршев, экс-омбудсмен и экс-депутат ЗакСа Петербурга Игорь Михайлов и другие.

Тема форума – «Россия мечты: От муниципального до федерального уровня», говорится на сайте проекта. Среди заявленных тем – предстоящие выборы в муниципальные советы Петербурга и последние региональные протесты.

Напомним, ранее форумы «Свободные люди» проходили в Тюмени, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Неоднократно организаторы мероприятия испытывали сложности с поиском площадок. В Новосибирске и Нижнем Новгороде им в последний момент отказывали в аренде собственники залов, где должен был проходить форум. В Тюмени на активиста, арендовавшего зал для проведения форума, позже составили административный протокол по статье об участии в нежелательной организации.



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