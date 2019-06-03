ВЦИОМ: 55% петербуржцев считают, что в городе достойно развита велоинфраструктура

Более половины (55%) опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения жителей Северной столицы заявили, что в целом удовлетворены тем, как в городе развивается велоинфраструктура. Обратного мнения придерживаются чуть меньше респондентов.

Петербуржцы чаще иcпользуют велосипеды для прогулок и досуга, нежели чем как средство для путешествия на работу. Треть опрошенных сообщили, что пользуются им ежедневно.

Более всего велосипед необходим для поддержания физической формы, считают более 30% участников опроса.

Ранее в Смольном известили о том, что до 2021 года шесть городских парков свяжут между собой два веломаршрута.