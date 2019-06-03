Активистку из Екатеринбурга оштрафовали за "организацию протестов" в защиту сквера у Театра драмы

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей активистку Анну Балтину, которую признали организатором протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы, передает «Новая газета».

Балтину оштрафовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ее пост в соцсетях с предложением прийти «погулять в сквер» 13 мая сочли призывом к участию в несанкционированной акции.

Сама Балтина заявила, что не считает себя организатором акций, поскольку ее пост собрал лишь 15 «лайков» и один репост. Обвинение она считает «смешным».

Спор вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы спровоцировал массовые протесты в Екатеринбурге. 13 мая протестующие снесли установленный вокруг стройплощадки забор, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор. После возмущений граждан забор было решено снести. Протесты продолжались в течение недели, за это время были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.

В итоге власти решили провести опрос среди горожан: оказалось, что против строительства храма в сквере выступают 74% екатеринбуржцев. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут, но в итоге сквер все равно включили в шорт-лист мест для строительства.