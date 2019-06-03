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14:01

Зеленский назначил Леонида Кучму главой контактной группы по Донбассу

фото ЗакС политика Зеленский назначил Леонида Кучму главой контактной группы по Донбассу

Новый украинский лидер Владимир Зеленский назначил второго президента страны Леонида Кучму руководителем контактной группы по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. Соответствующее заявление приводит пресс-служба главы государства.

Встреча заинтересованных сторон состоится 5 июня в Минске.

"У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сообщил Зеленский.

В свою очередь 80-летний Кучма уточнил, что у группы есть конкретные предложения, пригодные для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс.

Напомним, выступая в Верховной Раде после своей инаугурации, Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе первоочередной задачей главы государства. Не так давно он посетил территорию, где ведутся боевые действия.

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15:17    
Украина-это МНОГОВЕКОВАЯ окраина Россия!!! Новороссия, включая Донбасс, где живут многие миллионы этнических РУССКИХ, тем более! Из этого исключительно и исходим!!! Всё остальное не в счёт! Путину, чтобы войти в историю России, как собирателя земель русских, надо вернуть Новороссию с РУССКИМ народом в её исконное расположение-Россию!

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