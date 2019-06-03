Мэр Екатеринбурга назвал сквер одним из самых популярных мест для строительства храма

Сквер у Театра драмы в Екатеринбурга стал одним из лидеров среди площадок, предложенных горожанами для строительства храма святой Екатерины, передает ТАСС со ссылкой на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

На заседании рабочей группы по организации опроса о месте под строительство храма Высокинский заявил, что больше всего предложений набрали три площадки: сквер на Октябрьской площади, пустырь на пересечении Фурманова-Белинского и гостиница «Дели». «Они уже набрали по 1,5 тысячи предложений», - сказал мэр.

Высокинский рассчитывает до конца недели встретиться с архитекторами и благотворителями. После этого должны будут определиться пять площадок для голосования.

Ранее против строительства храма в сквере у Театра драмы выступили 74% опрошенных екатеринбуржцев. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут, Высокинский заявил обратное , сказав, что «не готов» к этому.

Недовольство екатеринбуржцев строительством храма в сквере спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.