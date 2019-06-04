Составленный на Леонида Волкова протокол за твит про "сказочного" Путина вернули полиции

Столичный Тверской райсуд возвратил полицейским составленный на соратника Алексея Навального Леонида Волкова протокол об административном нарушении за твит "Путин - сказочный ******* [обсценно - болван, прим. ред.]", уведомляет "МБХ медиа". Документ вернули для устранения неточностей.

Второй протокол по ч. 3 ст. 20.1 (Распространение в интернете информации, выражающей явное неуважение к государству) составили на отбывающего административный арест Волкова за опубликованную им в Twitter запись, содержащую бранную характеристику человека по фамилии Путин.

В настоящий момент Волков лишен свободы из-за того, что более полугода назад из-за границы комментировал интернет-трансляцию с неразрешенной акции против повышения пенсионного возраста. По мнению суда, его реплики спровоцировали активистов на то, что они поцарапали иномарку.