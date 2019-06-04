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11:11

Пресс-секретарь Зеленского: Не думайте, что мы забыли про Крым

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Зеленского: Не думайте, что мы забыли про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, 4 июня, приедет с деловым визитом в Брюссель, где собирается обсудить с представителями Евросоюза и НАТО перспективы возвращения Крымского полуострова, передает телеканал "1+1".

"Не думайте, что администрация [главы государства] забыла про Крым", - подчеркнула пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Киев на регулярной основе консультируется с Западом по "крымскому" вопросу.

В свой первый заграничный визит Зеленский встретится с главой Евросовета Дональдом Туском и руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее, напомним, президент Украины назначил Леонида Кучму начальником контактной группы по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. В ближайшее время в Минске состоятся новая дискуссия по данной территории.

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12:02    
Чтобы Киев забыл про Крым, Путину надо придти на помощь пророссийским жителям Одессы, Харькова и др., стонущим под игом укрофашистов-бандеровцев! Ведь даже полиция Харькова самоотверженно защищала памятник Жукову от сноса его бандеровцами из "Правого сектора"...Полицейские получили ранения и ушибы, но западных нацистов прибыла масса в Харьков...Многие харьковчане пишут письма Путину с просьбой ввести российские войска и защитить горожан от западников-фашистов! Путин пока отмалчивается...

11:40   Саша  
Крым-это Россия! Сейчас нахожусь в Ялте и за 16 дней пр[цензура]ания здесь не слышал НИ ОДНОГО(!!!) украинского слова! Украинцы даже не приезжают в свои шикарные апартаменты, купленные до 2014 г. Все на отдых в российский Крым! Погода - чудесная, море - прекрасное, вина "Массандры" - великолепные!!! Кстати, полно клубники прямо с грядки по 70-75 руб. за килограмм!

11:34   Игорь  
Не думайте что мы забыли Крым,
Что Сталин обещал его евреям.
Турчинов был бы коль для нас своим,
Была б земля там нашей, иль ничьею...

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