Пресс-секретарь Зеленского: Не думайте, что мы забыли про Крым

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня, 4 июня, приедет с деловым визитом в Брюссель, где собирается обсудить с представителями Евросоюза и НАТО перспективы возвращения Крымского полуострова, передает телеканал "1+1".

"Не думайте, что администрация [главы государства] забыла про Крым", - подчеркнула пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Киев на регулярной основе консультируется с Западом по "крымскому" вопросу.

В свой первый заграничный визит Зеленский встретится с главой Евросовета Дональдом Туском и руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее, напомним, президент Украины назначил Леонида Кучму начальником контактной группы по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. В ближайшее время в Минске состоятся новая дискуссия по данной территории.