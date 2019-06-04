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12:12

На ПМЭФ подпишут соглашение о начале строительства ВСД

фото ЗакС политика На ПМЭФ подпишут соглашение о начале строительства ВСД

В рамках Петербургского международного экономического форума будет подписан пакет соглашений о начале возведения Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) - более известной под названием "Восточный скоростной диаметр" (ВСД), передает "Коммерсант".

Первичный этап строительства предполагает возведение участка ВСД от ЗСД до Витебского проспекта. Стоимость комплекса работ оценивается в 35 млрд рублей.

За проект должен взяться консорциум ООО "Магистраль Северной столицы", эксплуатирующий Западный скоростной диаметр, и ВТБ.

Совокупная протяженность ВСД составит 27 км, из которых 14 км расположатся в Петербурге, а 13 км - на территории Ленинградской области. Трасса пройдет через Красногвардейский, Невский, Фрунзенский, Московский и Кировский районы. Предварительная стоимость объекта - почти 183 млрд рублей.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки и межевания территории для размещения первого этапа ВСД. Трасса должна связать ЗСД и КАД в районе деревни Кудрово. В рамках строительства второго этапа магистрали планируется возведение нового моста через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По словам жителей микрорайона Стеклянный городок, опоры моста готовятся поставить на территории сада 30-летия Октября. В Московском районе местные жители были недовольны тем, что трасса пройдет вблизи жилых домов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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12:16    
Беглов работает в интересах Питера и горожан!

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