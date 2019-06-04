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14:02

МВД не нашло преступления в действиях приставов, не пустивших СМИ на заседание по делу "Сети"

фото ЗакС политика МВД не нашло преступления в действиях приставов, не пустивших СМИ на заседание по делу "Сети"

Полиция Петербурга не стала возбуждать дело в отношении судебных приставов, 10 апреля не пустивших журналистов нескольких СМИ на заседание 224 гарнизонного военного суда, где слушалось дело "Сети" (организации, признанной террористической и запрещенной в РФ). Тогда на заседание не попали корреспонденты "Росбалта", ТАСС, "Фонтанки", "Новой газеты", "Бумаги", РАПСИ и других городских изданий.

В ходе проверки установлено, что информация, указанная в обращении, объективного подтверждения не нашла. Нарушений действующего законодательства не выявлено", - сообщил врио начальника 1 отдела полиции Адмиралтейского района "Росбалту".

Однако, продолжает издание, правоохранитель добавил, что с сотрудниками ФССП была проведена профилактическая беседа.

10 апреля в ответ на возмущение журналистов, требовавших пустить их на заседание, помощница председателя суда Диана Казакова сообщила, что в зале нет мест. Между тем попавшие внутрь сотрудники СМИ рассказали, что места достались неким студентам, за которыми якобы надзирал "военнопатриотический воспитатель".

Тогда же "Фонтанка" известила, что не пускали корреспондентов по указке ФСБ.

По делу "Сети" проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.

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