Петербургские пляжи подготовили к лету

Двадцать городских пляжей комплексно благоустроили к началу летнего периода, уведомила пресс-служба Смольного.

В частности, на территории у воды подсыпали песка, поставили кабинки для переодевания, установили скамейки и зонты, очистили дно, закрепили на воде буйки. Мобилизовали и спасательные службы.

Также у Безымянного озера, Сестрорецкого, Северного и Золотого пляжей появились новые детские площадки и спортинвентарь. Последний признан самым благоустроенным.

"Обновили" зоны близ воды и в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Приморском и Пушкинском районах.

На "реновацию" закрыты Офицерский пляж в Сестрорецке и пляж Морские Дубки в Лисьем Носу.

В конце апреля депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с инициативой приравнять все петербургские пляжи к городским объектам, подлежащим благоустройству. Парламентарии хотели, чтобы уже к лету на них появились бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для игр и досуговых мероприятий, а также WiFi.