Суд оштрафовал "Водоканал" из-за плохого состояния казарм пехотного Каспийского полка

Петродворцовый суд Петербурга оштрафовал ГУП «Водоканал» на 100 тысяч рублей за невыполнение ремонта в казармах 148-го пехотного Каспийского полка, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Казармы 148-го пехотного Каспийского полка в Петергофе находятся на праве хозяйственного ведения у «Водоканала» и относится к объектам культурного наследия регионального значения. По условиям охранного обязательства, «Водоканал» должен был до 23 января сделать расстекловку окон по подобию существующих исторических окон и заменить двери, но так этого и не сделал. Также проверка показала, что фасады казарм находятся в неудовлетворительном состоянии: фасады окрашены различными цветами, в цоколе есть следы сырости, плесени, на карнизах – высолы.

К тому же без задания и разрешения КГИОП на фасадах установили три воздухопровода. «Водоканал» невыполнение охранных обязательств связал с отсутствием финансирования.