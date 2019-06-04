Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 сентября

Во вторник, 4 июня, коллегия Московского окружного военного суда на выездном заседании в Петербурге продлила до 11 сентября арест анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, проходящих обвиняемыми по делу о «террористическом сообществе «Сеть».

Мера пресечения подсудимых истекала 11 июня. На ее продлении настаивала сторона обвинения. Подсудимые просили отпустить их под домашний арест. Филинков и Бояршинов находятся под стражей около полутора лет.

Ранее суд удовлетворил ходатайство адвоката Филинкова Виталия Черкасова о назначении фоноскопической экспертизы имеющейся в материалах дела аудиозаписи разговора петербургских фигурантов. Для проведения экспертизы в зале суда капитан ФСБ Максим Волков записал голос подсудимых. Им предложили говорить в микрофон, о чем они захотят. Филинков около 11 минут рассказывал о первых днях после своего задержания, в том числе о пытках электрическим током, в которых он и ранее обвинял сотрудников ФСБ. Бояршинов рассказывал о времени, проведенном в СИЗО, о своих близких и об увлечении путешествиями.

Процессы по делу «Сети» проходят параллельно в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых 9 человек. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить террористические акты против чиновников и сотрудников силовых ведомств, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

*Организация «Сеть» была включена в список террористических и запрещена в России

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