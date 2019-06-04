Следствие по делу обвиняемой в оправдании терроризма журналистки продлится до сентября

Срок предварительного следствия по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма продлен до 5 сентября, сообщила журналистка в Facebook.

По словам Прокопьевой, по ее делу назначен уже пятый следователь, а четвертого сменили так быстро, что она даже не успела с ним познакомиться. Заказанная следствием экспертиза уже готова, но журналистку с ней пока не знакомят. Сторона защиты также подготовила две экспертизы, пока они не приобщены к делу.

Дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) на Прокопьеву завели зимой 2019 года. Поводом стала колонка, опубликованная в «Псковской ленте новостей» осенью 2018 года, в которой журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске.

В феврале в Пскове состоялся митинг в поддержку Прокопьевой. В конце февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову вмешаться в ход дела.