Макаров: Если не будет строительства храмов, то на запущение обречена Россия

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что без строительства православных храмов страна запустится и осиротеет.

- Если не будет строительство храмов, то на запущение и осиротение обречена Россия, - отметил спикер во время своего брифинга 5 июня.

Он призвал журналистов 6 июня посетить церемонию освящения храма Святой Блаженной Ксении Петербургской.

Напомним, ранее патриарх Кирилл рассказал, что Русская православная церковь возводит по три храма в сутки.

Сергей Еремеев

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