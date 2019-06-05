Спикер ЗакСа пообещал и дальше приезжать в государственную резиденцию "К-13"

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на брифинге 5 июня прокомментировал расследование "Новой газеты" о государственной резиденции "К-13", рядом с которой часто видели его автомобиль.

- Я бываю не только на “К-13”, но и на “К-1”, на “К-2”, на “К-3”, “К-4”, “К-5”. Я уже отвечал на вопрос, что я там делаю. Я уже ответил отдельным коллегам, что мы там проводим военные советы и планируем операцию по захвату острова в Индийском океане для размещения там базы атомных подводных лодок, которые мы делаем на фабрике “Красное знамя” на Петроградской стороне, - пошутил Макаров.

Он пообещал, что будет приезжать в резиденции и дальше - в том числе, и в “К-13”.

- Это требуется для дела, - заверил Макаров. - Для решения различных вопросов, которые необходимо решать с участием председателя Законодательного собрания.

Напомним, согласно данным расследования, проведенного "Новой газетой", резиденция “К-13” расположена в поселке Солнечное Курортного района Петербурга и находится в оперативном управлении администрации губернатора. Рыночная стоимость участка в этом месте оценивается более чем в 300 млн рублей. Ранее, по информации "Новой", эту же резиденцию занимала Валентина Матвиенко после назначения полпредом СЗФО.

Сергей Еремеев

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