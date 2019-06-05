Аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест по делу о поджоге офиса "Единой России"

Столичный суд на два месяца продлил срок ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову, проходящему подозреваемым по делу о брошенной в московский офис "Единой России" дымовой шашке, передает "МБХ медиа". Таким образом ходатайство следствия было вновь удовлетворено.

Сторона обвинения по-прежнему считает, что мера пресечения, выбранная для Мифтахова, оправдана, так как, оказавшись на свободе, он может предпринять попытку скрыться либо попытаться уничтожить вещдоки.

Адвокат подсудимого Светлана Сидоркина напомнила, что все обнаруженные во время обыска вещи, которые могут являться орудиями преступления, находятся у следователей. Дело, по её словам, близится к завершению.

Сидоркина также возмутилась заявлению о том, что Мифтахов может скрыться якобы потому, что во время ареста смог купить билеты.

"Следствие говорит, что у него куплены билеты за границу. Эти билеты тоже не предоставлены, а в предполагаемую дату их покупки Азат был в ИВС, и купить эти билеты он не мог", - отметила защитница.

Напомним, Азат Мифтахов пребывает под арестом по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в нападении на офис "Единой России" в Москве в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего о преступлении спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.