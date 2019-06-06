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10:17

Беглов подписал на ПМЭФ меморандум о создании центра по изучению искусственного интеллекта

фото ЗакС политика Беглов подписал на ПМЭФ меморандум о создании центра по изучению искусственного интеллекта

В рамках стартовавшего сегодня, 6 июня, Петербургского международного экономического форума, который проходит в "Экспофоруме", временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал меморандум о создании в городе научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности". Соглашение заключено между ПАО "Газпром нефть", университетом ИТМО и Санкт-Петербургским политехническим университетом.

"Основной фундамент нашей экономики - промышленность. Город сможет сделать прорыв в развитии умных технологий. Нам нужны умные инвестиции и умные технологии, чтобы развивать высокотехнологичные рабочие места", - цитирует Беглова 78.ru.

Город на Неве, отметил врио губернатора, должен стать "флагманом" в изучении возможностей искусственного интеллекта в России.

О важности развития сферы искусственного интеллекта неоднократно заявляет Владимир Путин. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:00    
Если своего ума нет, искусственный интеллект не поможет.

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