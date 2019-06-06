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18:29

Назарбаев гордится тем, что расстался с президентским креслом

фото ЗакС политика Назарбаев гордится тем, что расстался с президентским креслом

Первый и единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в марте досрочно сложивший с себя полномочия, вкратце объяснил журналистам, почему и зачем он так поступил. 

"Мое решение, которое принято в этом году, — выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", - цитирует его слова РИА "Новости".

Управлявший страной без малого тридцать лет, он испытывает гордость от того, что нашел в себе силы и смелость уйти в сторону. По его словам, он показал своим личным примером остальным правителям то, как "надо решать вопрос транзита власти".

Покинув президентский кабинет, Назарбаев остался руководить Советом безопасности государства. Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, в которых будет участвовать действующий врио Касым-Жомарт Токаев.

Политологи, специалисты по Средней Азии трактовали уход Назарбаева с президентского поста не как добровольную утрату контроля над властью в стране, а наоборот: принято считать, что могущественный властный клан, во главе которого десятилетиями находился национальный лидер, нисколько не ослаб, и любой преемник практически обречен быть подконтрольным ему. Символизм и частичное подтверждение этой версии некоторые эксперты и СМИ нашли в том, что в 2019 году столицу Казахстана Астану переименовали в честь первого президента: теперь этот город носит название Нур-Султан.

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21:08    
Назарбаев народный президент! Не то чт наш Пыня! Вцепился в президентское кресло,а ума править и людям, простым, жизнь улучшать - у него нет и не будет!Что не сделает - лишь во вред народу своему! Всё развалил, навёл хаос, кризис,коррупцию, возраст пенсионный повысил и прочую гадость сотворил!

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