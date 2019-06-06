Невзоров: Излишки стремительно растущего рейтинга Путина можно экспортировать в Венесуэлу и Сирию

Комментируя стремительный скачок рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина, "опытный препаратор", как он себя именует, Александр Невзоров в шутку предположил, что ВЦИОМ вырастил неконтролируемое "детище", продолжающее неумолимо шириться во всех направлениях.

И поскольку ни одному эксперту, полагает публицист, пока непонятно, что с этими темпами роста делать, то Невзоров предложил альтернативное "решение": "сливать" переизбыток рейтинга всем нуждающимся.

"Потрясенный ВЦИОМ, вероятно, понял, что он может вырастить всё, что угодно в любых количествах. Однако куда девать излишки рейтинга - непонятно. Можно будет экспортировать в Венесуэлу, в Сирию, в Сомали. Там сразу всё наладится. Венесуэльцы и другие радостно согласятся голодать, затаптываться полицией, быть расстрелянными у всяких грязных стенок", - поделился идеей Невзоров в эфире "Эха Москвы".

ВЦИОМ 25 мая сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Через несколько дней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал поинтересовавшейся прессе понять, что в Кремле следят за любыми колебаниями оценки деятельности главы государства. Сразу после этого ВЦИОМ отчитался о новых, "сенсационных" результатах исследования, согласно которым рейтинг одобрения Путина возрос до рекордных 72,3%. Озвученные данные изумили как СМИ, так и представителей либеральной общественности.