Навальный сравнил ПМЭФ с фестивалем персонажей комиксов

Открывшийся 6 июня ежегодный Петербургский международный экономический форум политик Алексей Навальный в своей авторской программе уподобил так называемому "Комиккону" - фестивалю-карнавалу, в котором участники наряжаются в костюмы известных персонажей поп-культуры, в том числе персонажей комиксов, и веселятся. Сравнение свое ведущий объяснил тем, что проходящее в эти дни международное мероприятие не несет в себе ни толики практического смысла и представляется ему, по большому счету, фарсом.

"Неприятные люди, чаще всего просто какие-то дураки собираются, одеваются в костюмы губернаторов, экономистов, глав корпораций и на полном серьезе несут какую-то чудовищную чушь о том, как Россия будет развиваться", - представил он свое видение ПМЭФ.

По словам Навального, и участники форума, и сторонние наблюдатели прекрасно понимают то, что Россия не будет развиваться, и понимают, почему этого не будет. Политик вступил в заочную полемику с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, рассказавшим о рекордном оттоке капитала из России с начала года.

Главная причина, почему Россия не развивается, это то, что вы 20 лет сидите на своих местах. Вся проблема, Алексей Леонидович, в том, что вы в 96-м году переехали в Кремль и привезли с собой дядю Путина. Поэтому и бежит капитал, потому что не хочет, Алексей Леонидович, жить капитал вместе с вами и вашим Путиным. — Алексей Навальный - Алексею Кудрину

По уверению главы Фонда борьбы с коррупцией, ни у кого из присутствующих на форуме не хватает и не хватит смелости во всеуслышание сказать прямым текстом, что капитал бежит из страны главным образом из-за специфики политического режима в России.