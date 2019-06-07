Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус в ВК о "сказочном" Путине

Верховажский суд Вологодской области оштрафовал местного жителя Юрия Щадрина на 30 тысяч рублей за статус во «ВКонтакте» о президенте Владимире Путине, передает «Медиазона».

Протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти) на Щадрина составили в середине мая. Ему вменили то, что в статусе в соцсети он написал: «Путин ******* не сказочный, а реальный».

Друзья Щадрина считают, что таким образом полицейские мстят ему за митинг против пенсионной реформы, организованный в 2018 году в Верховажье. Тогда на акцию вышли 300 человек.

Первый штраф по статье о неуважении к власти назначил Чудовский суд Новгородской области в апреле. Тогда Юрия Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей за фразу «Путин – сказочный *******» во «ВКонтакте». Новый пункт статьи КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.