Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что сейчас идет расследования третьего уголовного дела, связанного с бывшей нефтяной компанией ЮКОС, передает «Интерфакс».

«Третье дело ЮКОСа расследуется. Это правда», - заявил Чайка в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, впервые были обнародованы «документы "Шеврона", который проводил аудит».

О третьем деле ЮКОСа заявлял телеканал НТВ в фильме-расследовании «Кровавая империя Михаила Ходорковского». В программе советник генпрокурора России Салават Каримов утверждал, что в 1990-е годы Ходорковский получил контроль над государственной компанией ЮКОС, переведя в частном порядке на офшоры ее руководства 250 млн долларов.

Ранее суд заочно приговорил экс-адвоката ЮКОСа Павла Ивлеева к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании и присвоении 14 млрд долларов и уклонении от уплаты налогов. Ивлеев живет в США.