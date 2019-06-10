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9:13

Сразу после выхода из спецприёмника Леонид Волков был доставлен в отдел полиции

фото ЗакС политика Сразу после выхода из спецприёмника Леонид Волков был доставлен в отдел полиции

Сегодня, 10 июня, соратник Алексея Навального Леонид Волков должен был покинуть спецприёмник, где он провел последние 20 суток, отбывая административный арест за комментирование "пенсионного" митинга 9 сентября 2018 года.

Сразу по выходу полицейские увезли его в ОВД Тверское, поделился глава ФБК Иван Жданов. Причины задержания Волкова пока неизвестны. Навальный предполагает, что его коллеге может грозить повторный арест за призывы выйти на акции протеста.

"Под шумок дела Голунова путинские решили использовать новую технологию и найти новое дно. Волков отсидел двадцать суток за митинг 9 сентября. А сейчас ему говорят: это было за митинг в Москве, сейчас будете сидеть и за другие города. Нам нужна ваша информационная поддержка. А то все пишут и говорят только про Голунова (и правильно говорят), под это дело Волкова по каждому из 80 митингов посадят на 15 суток", - призвал Навальный у себя в Twitter.

Ранее СМИ писали, что второй протокол на Волкова может быть составлен за публикацию твита про "сказочного" президента.

"Сейчас Леониду составляют протокол за трансляцию той же акции 9 сентября, которая прошла в Санкт-Петербурге (ст. 20.2 часть 3). При этом в материалах дела ещё 8 городов. Проще говоря, Волкова хотят ещё раз привлечь за освещение митингов в одной трансляции, в одно время, по одной теме. Однако статья 4 Протокола 7 к Европейской Конвенции запрещает наказывать дважды за одно и то же", - утверждают "навальнисты".

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