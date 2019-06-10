В Петербурге за день задержали уже двух активистов “Весны”

Петербургская полиция 10 июня задержала участницу молодежного движения “Весна” Александру Лобовикову, сообщил ЗАКС.Ру федеральный координатор движения Богдан Литвин.

Он предположил, что Лобовикову задержали неподалеку от дома, поскольку девушка успела сообщить друзьям, что планирует выйти из дома за кофе, после чего связь с ней пропала.

Лобовикову обнаружил в 71 отделении полиции активист Дмитрий Гусев. Гусев пришел в отдел, так как узнал, что туда попал другой участник “Весны” Петр Трофимов.

“В 71 ОП кроме Петра Трофимова находится Александра Лобовикова. Я думал она защищает, но вероятно свинчена”, - написал Гусев в Facebook.

Напомним, Трофимова задержали рано утром 10 июня. Позже соратники активиста рассказали ЗАКС.Ру, что его подозревают в нарушении 20.2.2 статьи КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) и собираются держать в отделе до суда.