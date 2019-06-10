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15:40

Петербургскую активистку освободили от штрафа за одиночный пикет в поддержку фигурантов дела “Сети”*

фото ЗакС политика Петербургскую активистку освободили от штрафа за одиночный пикет в поддержку фигурантов дела “Сети”*

В понедельник, 10 июня, Дзержинский районный суд прекратил производство в отношении Надежды Каляминой, задержанной 28 октября перед народным сходом в поддержку проходящих по делу “Сети”* петербургских анархистов, сообщила в Facebook общественная защитница Варвара Михайлова. 

Калямина и еще несколько активисток встали на Невском проспекте в одиночные пикеты еще до схода, намеченного на углу Невского и Малой Садовой улице. Позже ее задержали полицейские. Активистку обвинили в “цепочке пикетов”. Согласно решению пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года, серия одиночных пикетов по одной теме приравнивается к единому массовому мероприятию и требует согласования.

13 ноября Дзержинский суд назначил Каляминой штраф в размере 10 тысяч рублей. По словам Михайловой, дело рассмотрели без активистки, которая опоздала на суд и не смогла выступить сама и заявить ходатайство о привлечении защитника. Позже активистка обжаловала это решение в Горсуде, который отправил дело на новое рассмотрение.

В итоге оно было прекращено из-за отсутствия в материалах указания на требования от полиции прекратить правонарушение.

Напомним, всего 28 октября полиция задержала 50 человек, как вышедших на Невский проспект с плакатами в поддержку фигурнатов дел “Сети” и “Нового величия”, так и случайных прохожих, оказавшихся в той же локации. 

“Сеть” признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации

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