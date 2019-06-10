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17:46

Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

фото ЗакС политика Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

Суд по делу задержанной утром активистки «Весны» Александры Лобовиковой перенесли на 11 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале молодежного движения.

Рассмотрение дела перенесли из-за того, что Лобовикова является членом УИК с правом решающего голоса – для её ареста необходима санкция прокурора. Активистку оставят в отделении полиции на ночь.

Напомним, Лобовикову и ещё одного члена «Весны» Петра Трофимова задержали утром 10 июня. Их доставили в 71 отдел полиции. По информации «Весны», активистов подозревают в нарушении 20.2.2 статьи КоАП (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).



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