Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

Суд по делу задержанной утром активистки «Весны» Александры Лобовиковой перенесли на 11 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале молодежного движения.

Рассмотрение дела перенесли из-за того, что Лобовикова является членом УИК с правом решающего голоса – для её ареста необходима санкция прокурора. Активистку оставят в отделении полиции на ночь.

Напомним, Лобовикову и ещё одного члена «Весны» Петра Трофимова задержали утром 10 июня. Их доставили в 71 отдел полиции. По информации «Весны», активистов подозревают в нарушении 20.2.2 статьи КоАП (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.