Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд 10 июня отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на банковских счетах экс-министра Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - цитирует агентство пресс-службу суда.

В апреле суд арестовал счета экс-министра вместе с двумя домами в Подмосковье, тремя квартирами и другой недвижимостью чиновника. По мнению следствия, Абызов пытался вывести средства со своего счета.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим высоким статусом, в составе организованной группы похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области и вывез эти деньги за границу. Под стражей он, задержанный в марте, останется как минимум до 25 июля.

В правительстве Дмитрия Медведева он работал с 2012 по 2018 годы - до тех пор, пока саму его должность не упразднили.