Полиция задержала подозреваемого в погроме редакции "Сноба"

Полиция Москвы задержала подозреваемого в погроме редакции «Сноба», передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД.

По словам полицейских, задержанный – 24-летний житель ближнего зарубежья. На него завели уголовное дело о краже. Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова сообщала, что мужчина украл из редакции моноблок и ноутбук, передает «Медуза».

Редакцию «Сноба» разромили накануне, сотрудники не могли попасть в редакцию, пока там работал криминалист. Предполагается, что погромщик был в нетрезвом состоянии. Он выломал стеклянные перегородки, оторвал двери, разбил стекла и технику. Ущерб Чудинова в разговоре с «Медузой» оценила примерно в полмиллиона рублей.