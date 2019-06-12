Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:32

Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

фото ЗакС политика Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

По решению московского суда старейшего отечественного правозащитника, лидера движения "За права человека" Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает ресурс "МБХ Медиа".

На сей раз наказание связано с организацией и проведением им несанкционированной уличной акции на Лубянской площади 13 мая в поддержку фигурантов дел экстремистсткой организации "Новое величие" и террористической организации "Сеть", с недавних пор запрещенных в России.

Суть нарушения - повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия, прописанное в классической "митинговой" статье 20.2 КоАП. Сам Пономарев отмечает, что время нарушения закона, указанное в протоколе, не соответствует времени манифестации, поскольку в эту минуту он сидел в кафе. Также правозащитник не согласен с характеристикой мероприятия, данной полицией: "пикет в виде шествия". По его мнению, произошедшее нельзя считать пикетом, поскольку собравшиеся в защиту подсудимых не имели при себе плакатов.

Отметим, что с начала года власть обстоятельно "взялась" за Пономарева и сеть его правозащитных ячеек по всей стране, включая "головную" - "За права человека". Их регулярно штрафуют на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей - в основном, за отказ регистрироваться в качестве иностранных агентов. Из-за этого финансовое положение Пономарева и его структур настолько пошатнулось, что он вынужден был открыть счет, на который просит перечислять пожертвования.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:17 Шульман не понимает, почему десятки гуляющих москвичей "кидают" в автозаки

13:52 Москвичи продолжают протестовать на подступах к зданию ГУ МВД

13:09 Милонов обвинил сделавших аборты в "пенсионной реформе"

13:06 Задержания на "марше Голунова" в Москве стали более грубыми, задержан Навальный   1

12:44 Муниципал: "Навальнисты" нашли нарушения в госзакупках МО Рыбацкое и МО Обуховский

12:42 В Москве задерживают журналистов "Медузы"   1

12:27 Журналисты Петербурга организовали протестный флешмоб   2

12:23 На московском марше в поддержку Голунова начались задержания

12:12 Шевченко сравнил царскую Россию с современной

12:04 Другороссы дерзко "поздравили" Беглова с Днем России   1

11:34 Милонов принял бы участие в митинге за реновацию вместе с Бегловым   3

11:20 Профессор Соловей предложил унифицировать протестную символику   1

10:46 Милонов: Результатом дела Голунова должна быть 100% проверка населения на наркотики   2

10:32 Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

10:28 Ройзман: Подбросить наркотики - это тоже сбыт

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.