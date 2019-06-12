Льва Пономарева в очередной раз оштрафовали на 300 тысяч рублей

По решению московского суда старейшего отечественного правозащитника, лидера движения "За права человека" Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает ресурс "МБХ Медиа".

На сей раз наказание связано с организацией и проведением им несанкционированной уличной акции на Лубянской площади 13 мая в поддержку фигурантов дел экстремистсткой организации "Новое величие" и террористической организации "Сеть", с недавних пор запрещенных в России.

Суть нарушения - повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия, прописанное в классической "митинговой" статье 20.2 КоАП. Сам Пономарев отмечает, что время нарушения закона, указанное в протоколе, не соответствует времени манифестации, поскольку в эту минуту он сидел в кафе. Также правозащитник не согласен с характеристикой мероприятия, данной полицией: "пикет в виде шествия". По его мнению, произошедшее нельзя считать пикетом, поскольку собравшиеся в защиту подсудимых не имели при себе плакатов.

Отметим, что с начала года власть обстоятельно "взялась" за Пономарева и сеть его правозащитных ячеек по всей стране, включая "головную" - "За права человека". Их регулярно штрафуют на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей - в основном, за отказ регистрироваться в качестве иностранных агентов. Из-за этого финансовое положение Пономарева и его структур настолько пошатнулось, что он вынужден был открыть счет, на который просит перечислять пожертвования.