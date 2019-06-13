Суд запретил "мусорному" активисту посещать станцию Шиес и "тематические" митинги

Суд в Архангельской области решил ближайшую судьбу экоактивиста Никиты Барышникова, назначив ему индивидуальное наказание, передает местный портал 29.ru.

Регулярно замечаемому в протестной активности, обвиненному в неповиновении полиции и даже побоях, ему запретили физически находиться в километровом радиусе от станции Шиес, возле которого строится мусорный полигон. Наказание также включает в себя запрет на участие в любых уличных мероприятиях, на которых поднимаются вопросы складирования и утилизации мусора, а также запрет на любое общение с фигурантами, проходящими вместе с ним по одному делу.

На Шиесе его задержали 10 июня. Вместе с ним судят еще двоих мужчин.

"Эмоционально тяжело всё. Не дай бог это пережить каждому, кто стоит за правду. Меня задержали, но я не сломлен, потому что правда за нами. А за кем правда, тот и сильнее", - заявил Барышников.

Активные жители Архангельской области препятствуют завозу подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес уже несколько месяцев в ежедневном режиме. В соседней республике Коми тоже недовольны перспективой появления полигона.

Одним из самых заметных и суровых решений суда в отношении защитников Шиеса стал штраф, вынесенный активисту Дмитрию Секушину. Дважды государство взыскало с него по 200 тысяч рублей за участие в одном и том же митинге.

Также сильно "досталось" Анне Шекаловой, которая после назначения ей пятидневного административного ареста объявила голодовку. Голодовка привела к тому, что ей "начислили" еще столько же суток заключения. Шекалову поддерживали пикетами в ходе московских протестов 12 июня, на которых задержали свыше 500 человек.