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Новости

10:46

Защитники Муринского парка обратились за помощью к Путину

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка обратились за помощью к Путину

Проживающие в Калининском районе петербуржцы, отчаявшись добиться понимания местных властей, записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив его не допустить застройки Муринского парка.

В ролике они вновь озвучили свое требование: не допустить строительства на территории зеленой зоны второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".

Активисты уверены, что вместо бесплатного парка на месте появится "ненужная коробка из железобетона", куда невозможно будет попасть из-за высоких цен. В очередной раз горожане просят перенести возведение СК на другое место. Ранее они даже предлагали альтернативный вариант.

Петербуржцы жалуются, что городские власти их не слышат, и выражают надежду, что хотя бы президент хоть как-то отзовется.

Ранее стало известно, что Смольный сохранил за застройщиком право на возведение в Муринском парке спортарены.

9 июня жители Калининского района выходили на митинг за сохранение зеленой зоны.

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14:57    
А почему не к Вишневскому? Он ведь решает все проблемы в городе и скоро станет губернатором!

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