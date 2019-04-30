Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:25

Смольный сохранил за застройщиком Муринского парка разрешение на строительство

фото ЗакС политика Смольный сохранил за застройщиком Муринского парка разрешение на строительство

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому пришел официальный ответ из городской администрации на его просьбу лишить компанию "Анна Нова", собирающуюся возвести в Муринском парке спортивный комплекс, разрешения на строительство. Ответ представляет собой аргументированный отказ. Об этом он сигнализировал в собственном Telegram-канале.

"Оснований отменять разрешение на строительство, видите ли, нет, а инвентаризация участка (для решения вопроса о возвращении в ЗНОП) пройдет только в этом году. Напомню: осенью, когда я вносил эти поправки в ЗНОП, мне отвечали: подождем инвентаризации. Не дожидаясь ее, Смольный разрешил строительство", - сделал язвительный вывод законотворец.

Тем не менее, "яблочник" не сомневается в победе гражданского общества над административным ресурсом и крупным капиталом.

Ранее строительное решение организации "Анна Нова" обсудили на общественных слушаниях в здании администрации Калининского района. Граждане явились на них с протестными плакатами. Позже в Муринском парке прошел флэшмоб за сохранение зеленой зоны. К акции примкнул депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко, намеревающийся побороться за пост петербургского губернатора. Он призвал всех желающих присылать ему все факты о проблеме на рабочую электронную почту с тем, чтобы он мог более-менее эффективно переслать материалы в прокуратуру, пользуясь своим высоким статусом.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
29 апреля, 18:20ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками
29 апреля, 16:29ЛДПР хочет снизить муниципальный фильтр и заставить кандидатов рассказывать о своей партии
24 апреля, 19:18Вишневский спросил Смольный о закрытии школы с изучением польского языка
24 апреля, 18:00ЗакС и 710 миллионов на пиар
24 апреля, 13:45Макаров объяснил, почему Пьеху, Сокурова и Фирсова не выбрали почетными гражданами
24 апреля, 13:07ЗакС отказался делать Пьеху, Сокурова и Фирсова почетными петербуржцами
24 апреля, 12:48ЗакС окончательно принял закон о бесплатных электричках для пенсионеров
24 апреля, 12:44"Справедливая Россия” раскритиковала переезд судебного квартала в Петербурге
24 апреля, 11:33Смольный будет рассматривать уведомления о строительстве объектов ИЖС
24 апреля, 11:28В ЗакСе снова раскритиковали программу реновации в Петербурге
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
18:41 Один из копицентров отказался распечатывать пародийные плакаты с Бегловым

18:28 Сотрудников экономических комитетов Смольного не будут увольнять из-за реорганизации

18:14 СМИ: Российского посла в Белоруссии отправляют в отставку   1

17:48 Гудков в четвертый раз пытается зарегистрировать свою Партию перемен

17:21 Штаб Навального: Беглов нас обманывает, еще даже не став губернатором   2

16:43 СМИ: Оформители "Проспекта Славы" продают панно в интернете

16:26 МВД: 86 процентов жителей Донбасса хотят получить российское гражданство   4

15:51 Максим Шевченко отказался от борьбы за пост петербургского губернатора   1

15:25 Смольный сохранил за застройщиком Муринского парка разрешение на строительство

15:10 Муниципал: Администрация МО «Черная речка» подарит 40 жителям ручки и ежедневники   1

14:58 Быков: Присмотритесь к Кириллу Серебренникову – за ним будущее   1

14:43 В Невском районе появятся две новые перехватывающие парковки

14:31 ФСО отсудила у Ярмольника 430 тысяч рублей за разбитый в ДТП Mercedes

14:12 Белоруссия полностью остановила транзит российской нефти   4

13:55 Беглов предложил обеспечивать петербурженок-мам двойняшек нянями за счет горбюджета   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.