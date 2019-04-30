Смольный сохранил за застройщиком Муринского парка разрешение на строительство

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому пришел официальный ответ из городской администрации на его просьбу лишить компанию "Анна Нова", собирающуюся возвести в Муринском парке спортивный комплекс, разрешения на строительство. Ответ представляет собой аргументированный отказ. Об этом он сигнализировал в собственном Telegram-канале.

"Оснований отменять разрешение на строительство, видите ли, нет, а инвентаризация участка (для решения вопроса о возвращении в ЗНОП) пройдет только в этом году. Напомню: осенью, когда я вносил эти поправки в ЗНОП, мне отвечали: подождем инвентаризации. Не дожидаясь ее, Смольный разрешил строительство", - сделал язвительный вывод законотворец.

Тем не менее, "яблочник" не сомневается в победе гражданского общества над административным ресурсом и крупным капиталом.

Ранее строительное решение организации "Анна Нова" обсудили на общественных слушаниях в здании администрации Калининского района. Граждане явились на них с протестными плакатами. Позже в Муринском парке прошел флэшмоб за сохранение зеленой зоны. К акции примкнул депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко, намеревающийся побороться за пост петербургского губернатора. Он призвал всех желающих присылать ему все факты о проблеме на рабочую электронную почту с тем, чтобы он мог более-менее эффективно переслать материалы в прокуратуру, пользуясь своим высоким статусом.

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