Часть студентов может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Врио губернатора Александр Беглов выступил за поправки, которых, по его мнению, требует Социальный кодекс Петербурга. Речь идет о том, чтобы поддержать многодетные семьи и сделать проезд в городском транспорте для несовершеннолетних студентов начальных курсов, родившихся в таких семьях, бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет о тех студентах, не достигших возраста 18 лет, которые учатся на очной форме. В случае принятия инициативы они перестанут платить за проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах и метрополитене.

Ранее Беглов вызвался помочь пенсионерам, пользующимся электричками. Инициативу сделать проезд для них и других льготных категорий граждан поддержали депутаты ЗакСа.

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