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11:02

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы

фото ЗакС политика Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы

Екатеринбургская епархия отказалась от права строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла на сайте епархии.

По его словам, в «атмосфере тотальной лжи и обмана» участок, даже выбранный большинством горожан в ходе голосования, станет «причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы».

«Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», - сказал митрополит.

Спор вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы спровоцировал массовые протесты в Екатеринбурге. 13 мая протестующие снесли установленный вокруг стройплощадки забор, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор. После возмущений граждан забор было решено снести. Протесты продолжались в течение недели, за это время были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.

Ранее против строительства храма в сквере у Театра драмы выступили 74% опрошенных екатеринбуржцев. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут, но в итоге сквер все равно включили в шорт-лист мест для строительства.

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