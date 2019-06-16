Актер Соколов и футболист Булыкин станут новыми соперниками Соболь на выборах в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин собираются участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу, передает «Интерфакс».

Соколов заявил, что документы в избирком собирается подать завтра, 17 июня. Булыкин в своем Facebook написал, что уже зарегистрировался в качестве самовыдвиженца. Своей главной целью он считает развитие детского и юношеского спорта, а также возможностей для москвичей заниматься спортом. Решение выдвинуться в депутаты, рассказал Булыкин, он принял пару недель назад, когда сдавал экзамен в УЕФА.

На выборах от этого округа также участвуют юрист ФБК Любовь Соболь и «яблочник» Сергей Митрохин. Также собиралась участвовать основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, но 15 июня она отказалась от предвыборной гонки, объяснив это негативным давлением на нее.