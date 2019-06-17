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12:35

"Лик" патриарха Кирилла проступил в дупле березы в Южно-Приморском парке

фото ЗакС политика "Лик" патриарха Кирилла проступил в дупле березы в Южно-Приморском парке

Известный своими злободневными иллюстрациями уличный художник Loketski представил новую работу: в дупле одной из берез, растущих в Южно-Приморском парке, где собираются построить обширный храмовый комплекс, проступил "лик" главы РПЦ - патриарха Кирилла.

"Массовая застройка храмами городских скверов - скверный план. Тем более, без спроса горожан. Россия - многоконфессиональная страна, и ни одна религия по Конституции не имеет привилегированного статуса. В парках, кроме православных, гуляют атеисты, буддисты, индуисты, протестанты, католики, мусульмане. И множество еще не определившихся в своем мировоззрении граждан. Может, вместо третьего за сутки храма мы хотим один новый безопасный парк аттракционов? Или современную парковую инфраструктуру со специально оборудованными площадками для барбекю? Вот только нас, к сожалению, никто не спрашивает", - пояснил Loketski суть своего манифеста.

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Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Ранее на заборе, ограждающем место будущей стройки, активисты "Весны" разместили плакаты "антиклерикального" содержания.

Напомним, что на огороженной зеленой местности недалеко от улицы Доблести город хочет построить храм вместимостью 1000 человек, маленькую церковь и дом причта - несмотря на то, что одно культовое сооружение в виде храма Иоанна Милостивого в парке уже есть и открыто для желающих его посетить. Таким образом из площади парка собираются исключить 16,3 тысяч квадратных метров. К РПЦ эта территория отошла в 2006 году.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:51    
Будущее России за атеизмом!

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