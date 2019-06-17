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12:55

В отказе РПЦ от храма в екатеринбургском сквере Ганапольский услышал наглость

фото ЗакС политика В отказе РПЦ от храма в екатеринбургском сквере Ганапольский услышал наглость

К официальному отказу екатеринбургской епархии от идеи построить церковь в центральном сквере попросил свою аудиторию отнестись с изрядной долей скепсиса политический обозреватель Матвей Ганапольский в авторской радиопрограмме. Высказывание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, по его мнению, нужно читать и толковать более внимательно и не ограничиваться "заголовочной" сутью заявления. Помимо высказанного, важна и невысказанная часть месседжа, уверяет журналист, апеллируя к цитате церковного деятеля, дословно звучащей так: "Верующие надеются, что это будет последней уступкой".

"Подставьте еще одно слово после слова «последней». Кому? Правильно. Всем остальным. Потому что они превратились в касту. Это даже не Кремль", - отметил он, предположив, что представители РПЦ на этом примере показывают себя как люди, постепенно теряющие адекватность.

Кроме того, заявления от священнослужителя регионального уровня, выдержанные в имеющейся тональности, по мнению аналитика, бросаются в глаза тем, что спикер многовато на себя берет и высказывается "не по чину". 

Общество вышло и сказало им: пошли вон из сквера, где мы гуляем. Эти, измотанные маханиями кадилом, говорят: мы надеемся, что это будет последняя "уступка" - слово, которое показывает, что у них, наверное, кадило вместо мозгов. То есть правы были они, — говорит этот поп. Кто он такой? Кто он и за кого он себя выдает?

Матвей Ганапольский

После уличных протестов и вмешательства в ситуацию с возможной застройкой сквера у Театра драмы президента Владимира Путина был проведен опрос. Против строительства храма выступило 74% респондентов.

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12:58    
Даёшь Россию атеистической!!! Долой жирных попов! Самые брюхатые особи в России!

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