Новым замглавы Центрального района стала экс-сотрудница комитета по промышленной политике

Заместителем главы администрации Центрального района стала бывшая зампред комитета по промышленной политике и инновациям Елена Федорова.

Назначение на новую должность Федорова получила 6 июня. На этом посту она отвечает за жилищный отдел и отдел закупок.

С апреля 2017 года по февраль 2019 года Федорова была заместителем председателя комитета по промышленной политике и инновациям. Напомним, нынешний глава Центрального района Максим Мейксин руководил комитетом по промышленной политике с начала 2013 года по начало 2019 года. В феврале он стал главой района, а Федорова перешла в администрацию вслед за ним - на должность советника.

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