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17:06

Самовыдвиженец обжалует в Мосизбиркоме посты Яшина о нем как о единороссе

фото ЗакС политика Самовыдвиженец обжалует в Мосизбиркоме посты Яшина о нем как о единороссе

В преддверии выборов в Московскую городскую думу продолжает развиваться конфликт между конкурентами, идущими по одному и тому же округу - оппозициором Ильей Яшиным и самовыдвиженцем Валерией Касамарой, которую Яшин открыто называет замаскированным представителем партии и интересов власти. Такие упоминания Касамару не устраивает, вследствие чего она пытается запретить Яшину говорить о себе в подобном ключе через Мосизбирком. Ее жалобу лидер "Солидарности" охарактеризовал как "истеричный донос".

"Редко в официальной бумаге встретишь откровенное хамство вроде обзывания оппонента «убогой персоной». Она бесится, что я прямо называю её кандидатом «Единой России», так и пишет в жалобе: это наносит репутационный ущерб. Сложно спорить: принадлежность к ЕР и правда вредна для репутации". - иронизирует политик у себя в Facebook.

Однако, он настаивает на своем, считая оппонента средоточием всех самых худших признаков, присущих членам правящей партии.

"Она представляет её самое радикальное крыло. Представляет тех «реформаторов», что несут ответственность за жесткие антинародные инициативы. Именно они, например, готовили закон, лишивший пенсий 12 миллионов человек", - строго рассудил Яшин.

Ранее глава муниципалитета "Красносельский" столкнулся с незаконной агитацией за него: прохожим выдавались поддельные подписные листы. Тогда Яшин заявил, что эта кампания может иметь отношение к Касамаре.

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