Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:09

Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

фото ЗакС политика Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

До того, как состоятся дополнительные выборы в Законодательное собрание, на которых поборются претенденты на место скоропостижно скончавшегося Павла Зеленкова, решать проблемы его избирателей намерен депутат Государственной думы Виталий Милонов, объявивший об этом в Instagram.

"Сегодня принимаю избирателей, записавшихся к нашему дорогому другу Павлу Зеленкову. Считаю своим долгом до выборов нового депутата взять обязанности по приёму людей на себя", - анонсировал единоросс.

В качестве примера одной из насущных проблем граждан округа, по которому был избран Зеленков (депутат курировал часть Московского района), Милонов привел жалобу на посуточную аренду квартиры, которую, обманывая соседей, осуществляет местный житель.

"Негодяй, сдающий квартиру через Букинг, получит по заслугам", - пригрозил думский депутат.

Ожидается, что на очередном пленарном заседании парламента 19 июня объявят о досрочном прекращении полномочий Зеленкова, ушедшего из жизни 10 числа. После этого Горизбирком должен будет назначить дополнительные выборы, на которых решится судьба освободившегося депутатского мандата.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
21:39 Муниципал: Член Горизбиркома о «тайных» назначениях выборов: Повторяется история 2014 года

20:55 BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

20:35 Муниципал: Муниципальное дежавю

20:23 Муниципал: Петродворцовый район: «Большой ротации не будет»

20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

19:42 Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ

19:11 Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май   1

18:58 Муниципал: Сторонники Навального узнали о «тайном» объявлении выборов в МО «Сампсониевское»   1

18:55 Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям   3

18:39 Муниципал: Центризбирком недоволен утаиванием выборов в петербургских муниципалитетах

18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

18:09 Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

18:03 В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

17:41 Миронов напомнил Путину о "народосбережении"   1

17:36 Муниципал: Сотрудников ИКМО «Сосновское» застали за чаепитием в часы приема документов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.