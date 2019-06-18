"Яблоко" попросило прокуратуру проверить законность авиаперелетов Сечина

Антикоррупционный отдел партии "Яблоко" заинтересовали авиаперелеты главы компании "Роснефть" Игоря Сечина. Демократы подозревают его в том, что, пользуясь служебным положением, он использует самолеты не по назначению - в личных целях.

Опираясь на расследования СМИ, в том числе Reuters, "яблочники" указывают на то, что за последние четыре года Сечин несколько десятков раз пользовался корпоративным самолетом в праздничные и выходные дни.

Член партии Алексей Чумаков напоминает о том, что, по некоторым данным, зарплата главы крупнейшей отечественной нефтяной компании может достигать 600 млн рублей в год, а значит, он едва ли нуждается в использовании материальных благ "Роснефти" для решения своих приватных задач. Напоминает он также и о том, что "Злоупотребление полномочиями" - уголовная статья.

"Дополнительный соцпакет и санаторное лечение на Мальдивах является избыточным для Игоря Ивановича, а управление компанией – неэффективным. “Роснефть” на 50 процентов принадлежит государству, следовательно, граждане нашей страны должны знать, как используются ресурсы компании", - полагает Чумаков.

Информацию о предполагаемых нарушениях со стороны Сечина представители "Яблока" направили также в Счетную. палату

В вышедшей 18 июня статье политолог Станислав Белковский попытался объяснить секрет карьерного и финансового успеха Сечина.