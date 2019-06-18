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18 июня, 19:17

"Долой шелупонь!": На площади Ленина начался экомитинг против строительства свалки в Шиесе

фото ЗакС политика "Долой шелупонь!": На площади Ленина начался экомитинг против строительства свалки в Шиесе

В саду напротив Финляндского вокзала началась санкционированная Смольным политическая акция солидарности с жителями Архангельской области, защищающими свой регион от завоза мусора из Москвы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Доминируют флаги "Другой России" - организаторов демонстрации. Видны также "имперские" черно-желто-белые знамена и стяги со ставшим уже расхожим слоганом "Поморье - не помойка!".

В специально огороженном под мероприятие участке на площади, куда можно попасть, только пройдя рамку металлоискателя, собралось около двух сотен человек. Собравшиеся кричат "Орлова на свалку!", имея в виду губернатора Архангельской области. Также звучат лозунги "Долой шелупонь!", "Шиес, Питер с тобой!".

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У ораторов имеются проблемы со звукоусиливающей аппаратурой. На площади собралось порядка 500 человек.

Охраняют акцию немногочисленные полицейские.


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18 июня, 22:59    
Так 200 или 500?

18 июня, 20:20    
Жалкое зрелище. Жалко цыганёнка на фото -видно, совсем оголодал, так хоть тут подработает вместе с девками.

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