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18 июня, 19:35

Беглов пообещал до 2025 года закупить 500 новых трамваев

фото ЗакС политика Беглов пообещал до 2025 года закупить 500 новых трамваев

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, инспектируя ход строительства депо в Красногвардейском районе, известил собравшуюся публику, что до 2025 года Смольный приобретет 500 трамваев, информирует "Фонтанка".

"Сейчас строится Фрунзенский диаметр, с метродепо "Южное". Оттуда мы планируем – и уже преступили к проектированию – трамвайную линию до Колпино. Второй маршрут: Купчино – Шушары – Славянка. Еще мы рассматриваем возможность развития сети до Пушкина", - уточнил детали намеченных планов врио губернатора.

На вопрос журналистов, в какую сумму может обойтись приобретение 500 трамваев, Беглов сообщил, что точная сумма будет известна позднее.

В 2018 году Смольным была озвучена информация о том, что до 2025 года Петербург озаботится покупкой 200 трамваев, потратив на эти нужды 16 млрд рублей.

Ранее, напомним, Беглов пообещал до 2032 года открыть 29 новых станций метро.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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