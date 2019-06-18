Беглов пообещал до 2025 года закупить 500 новых трамваев

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, инспектируя ход строительства депо в Красногвардейском районе, известил собравшуюся публику, что до 2025 года Смольный приобретет 500 трамваев, информирует "Фонтанка".

"Сейчас строится Фрунзенский диаметр, с метродепо "Южное". Оттуда мы планируем – и уже преступили к проектированию – трамвайную линию до Колпино. Второй маршрут: Купчино – Шушары – Славянка. Еще мы рассматриваем возможность развития сети до Пушкина", - уточнил детали намеченных планов врио губернатора.

На вопрос журналистов, в какую сумму может обойтись приобретение 500 трамваев, Беглов сообщил, что точная сумма будет известна позднее.

В 2018 году Смольным была озвучена информация о том, что до 2025 года Петербург озаботится покупкой 200 трамваев, потратив на эти нужды 16 млрд рублей.

Ранее, напомним, Беглов пообещал до 2032 года открыть 29 новых станций метро.

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