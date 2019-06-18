Противники ВСД пожаловались Путину на Беглова

Жители исторического района Петербурга Стеклянный городок, через который пройдет участок Восточного скоростного диаметра, сообщили ЗАКС.Ру, что к вечеру 18 июня направили более 100 писем на горячую линию с президентом России Владимиром Путиным.

В своих обращениях они просят главу государства взять под личный контроль вопрос строительства моста через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, а также жалуются на бездействие врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Правительство города в лице временно исполняющего обязанности губернатора А.Д.Беглова и руководителей профильных комитетов отказываются от обсуждения этого проекта с жителями города и не отвечают по существу на наши вопросы», - пишут граждане.

Напомним, население Стеклянного городка протестует против идеи строительства ВСД в их районе. Главная причина для недовольства – мост через Неву, опоры для которого будут установлены прямо в саду имени 30-летия Октября, месте отдыха местных жителей. Кроме того, мост заслонит собой строящуюся поблизости православную церковь и действующую часовню. К томе же трасса, согласно существующему проекту, пройдет слишком близко к нескольким жилым домам.

В феврале Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД, а в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил параметры новой широкой магистрали с министром транспорта Евгением Дитрихом. Глава города озвучил, что на реализацию проекта уйдет 160 млрд рублей, из них 87 млрд – из федеральной казны.

Прямая линия президента Путина состоится в четверг, 20 июня.

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